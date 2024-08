meeting-rimini,-papa-francesco:-farsi-mendicanti-dell’essenziale

Messaggio del Santo Padre a firma del cardinale Parolin

Roma, 19 ago. (askanews) – Il “costante invito” di Papa Francesco “è a farsi mendicanti dell’essenziale, di ciò che dà senso alla nostra vita, anzitutto spogliandoci di ciò che appesantisce il quotidiano, sull’esempio di uno scalatore che, giunto all’attacco della parete rocciosa, deve liberarsi del superfluo per poter salire più speditamente. Così facendo, scopriamo che il valore dell’esistenza umana non consiste nelle cose, nei successi ottenuti, nella corsa della competizione, ma anzitutto in quella relazione d’amore che ci sostiene, radicando il nostro cammino nella fiducia e nella speranza: è l’amicizia con Dio, che si riflette poi in tutte le altre relazioni umane, a fondare la gioia che non verrà mai meno”. Lo riferisce il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in merito al messaggio del Santo Padre inviato in occasione del XLV Meeting per l’amicizia tra i popoli, in programma a Rimini dal 20 al 25 agosto.

In occasione della 45.ma edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, in programma a Rimini dal 20 al 25 agosto 2024, sul tema ‘Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?’, il Pontefice ha inviato al Vescovo di Rimini, S.E. Mons. Nicolò Anselmi, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il messaggio con il quale si saluta gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che prenderanno parte all’evento, il cui titolo rappresenta “un accorato appello alla responsabilità: ‘Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?’. Proprio mentre attraversiamo tempi complessi, la ricerca di ciò che costituisce il centro del mistero della vita e della realtà è di cruciale importanza”.