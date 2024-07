meeting-rimini,-rinnovata-e-ampliata-la-partnership-con-askanews

Copertura multimediale e supporto coordinamento team comunicazione Roma, 16 lug. (askanews) – Nell’ambito della presentazione romana della 45a edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che prenderà avvio il 20 agosto 2024, è stato rinnovato, e ampliato, l’accordo di collaborazione tra l’agenzia di stampa askanews e il Meeting.

Askanews, oltre a garantire con i propri inviati la copertura informativa e il racconto multimediale dell’appuntamento, supporterà a livello di coordinamento il team comunicazione del Meeting nella produzione di un flusso quotidiano di lanci relativo agli eventi in programma che sarà rivolto a tutti i media e ai giornalisti accreditati. Inoltre, askanews distribuirà, attraverso i propri canali di diffusione, contenuti video che racconteranno mostre, convegni e spettacoli, la vita e gli incontri, approfondendo il tema della ricerca dell’essenziale, nelle sue dimensioni personale, sociale, culturale e politica, al centro del Meeting 2024.

“Siamo felici che il Meeting abbia ancora come partner un’agenzia di stampa, quale askanews, storicamente attenta a “leggere tra le righe” e quotidianamente impegnata a misurarsi con la realtà. È una partnership che si contraddistingue per continuità: askanews ha affiancato il Meeting lungo tutto l’anno e di questo siamo molto grati. I lanci di agenzia Meeting – askanews e i contenuti video ci aiuteranno a raccontare il Meeting meno conosciuto, che forse è quello più interessante, ricchissimo di notizie e contenuti”, afferma Eugenio Andreatta, responsabile comunicazione del Meeting.

“È motivo di soddisfazione proseguire, ampliare, l’alleanza con il Meeting, che in ogni sua edizione, prendendo in prestito un’espressione di Don Giussani, aiuta noi operatori dell’informazione a “creare spazi per una registrazione più vera del presente”. Siamo pronti con il nostro lavoro giornalistico a comprendere e interpretare “lo sguardo dell’Italia sul mondo”, al pari dello “sguardo del mondo sull’Italia”, che nella ricerca dell’essenziale prenderà forma anche durante il Meeting 2024″, aggiunge Gianni Todini, direttore responsabile di askanews.