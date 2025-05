meeting-rimini,-scholz:-“costruire-mattoni-nuovi-contro-indifferenza”

Dal 22 al 27 agosto l’edizione 2025 ispirata ai versi di T.S. Eliot

Bologna, 15 mag. (askanews) – “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Con questo titolo, ispirato all’opera di T.S. Eliot, il Meeting di Rimini si prepara alla sua edizione 2025, in programma dal 22 al 27 agosto. L’annuncio è stato dato dal presidente Bernhard Scholz durante l’evento “Anteprima Meeting” tenutosi oggi al Teatro Galli di Rimini.”I luoghi deserti sono i deserti dell’indifferenza, della violenza, della solitudine esistenziale di tante persone”, ha spiegato Scholz, illustrando come la manifestazione intenda valorizzare “tantissime iniziative, opere, gruppi di persone che riescono a rendere presente di fronte a questi deserti mattoni nuovi”. Il presidente ha sottolineato che questi “mattoni nuovi” rappresentano “la capacità di educare appassionatamente i giovani, la capacità di lavorare insieme per il bene comune, la capacità sorprendente di riconciliazione dentro situazioni di guerra e di conflitti molto violenti”.Secondo Scholz, il Meeting 2025 sarà quindi “un’occasione di scoprire che di fronte alle tante sfide che scopriamo tutti i giorni, possiamo scoprire tante iniziative e tante esperienze positive di costruzione anche in situazioni quasi impensabili per quanto riguarda una possibilità di perdono, per quanto riguarda una possibilità di ricostruzione”.La manifestazione riminese, giunta a una delle sue edizioni più significative, intende così offrire una prospettiva di speranza e di impegno concreto di fronte alle difficoltà che caratterizzano il panorama contemporaneo, mettendo in evidenza esperienze reali di costruzione positiva in contesti particolarmente complessi.