meeting-rimini,-scholz:-vogliamo-lanciare-messaggio-di-speranza

Dal titolo un segnale: no rassegnazione ma coraggio e fiducia

Roma, 10 lug. (askanews) – Il Meeting di Rimini, giunto quest’anno alla sua 46ma edizione, si terrà dal 22 al 27 agosto nella Fiera di Rimini, con il titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, tratto dai Cori da ‘La Rocca’ di T.S. Eliot. La manifestazione, presentata a Roma, sarà ricca di convegni, mostre, spettacoli, iniziative culturali, sportive e per ragazzi. Sarà anche trasmessa in diretta su più canali digitali e in più lingue. Askanews ha fatto il punto sui temi centrali del programma dell’edizione 2025 del Meeting con il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz. “Con questo Meeting vogliamo rendere presenti esperienze di condivisione e di accoglienza, di riconciliazione e di positività nei “deserti” della solitudine e della rassegnazione, dei conflitti e delle guerre – sintetizza Scholz -. Siamo certi che le testimonianze negli incontri, nelle mostre e nelle numerose proposte di questa nuova edizione possano incoraggiare ad affrontare con fiducia le sfide difficili che ci attendono, per creare relazioni autentiche in un mondo sempre più frammentato e polarizzato”.