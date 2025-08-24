Meeting, Vittadini: “Invito a sussidiarietà è allearsi col popolo”

domenica, 24 Agosto , 25
“Può essere un fattore di costruzione e novità”

Rimini, 24 ago. (askanews) -“L’inizio del bene c’è già anche in un mondo disastrato. Bisogna guardare a questa miriade si minoranze creative nel mondo che stanno costruendo risposte per la gente di adesso, è il metodo di San Benedetto con cui si ricostruisce un mondo in cui vivono anche l’egoismo e la violenza. Quando c’è la gratuità, questo diventa anche un metodo politico” Lo ha detto ad askanews Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, parlando della sfida che arriva dal Meeting di Rimini sul principio di sussidiarietà. “L’invito alla sussidiarietà è di allearsi col popolo che non smette di lavorare, costruire imprese e opere sociali, e che può essere un fattore di costruzione. Lo ha detto anche Draghi: “A livello di Europa l’esistenza di corpi intermedi può essere un fattore di novità e costruzione se si integra col mondo pubblico”. Poi anche Zuppi lo ha detto oggi con la sua autorevolezza anche dal punto di vista dei valori”. Ha concluso Vittadini.

