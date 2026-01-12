mef:-a-emissione-btp-7-anni-e-green-hanno-partecipato-750-investitori

Rilevante è stata la partecipazione di investitori Esg (Environmental, Social and Governance)

Alla nuova emissione del BTP a sette anni e alla riapertura del BTP Green con scadenza il 30 aprile 2046 hanno preso parte complessivamente 750 investitori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noti i dettagli dell’operazione, sottolineando che l’importo totale emesso per i due titoli si è attestato a 20 miliardi di euro, a fronte di una richiesta complessiva che ha superato i 265 miliardi di euro, di cui circa 150 miliardi erano per il titolo a sette anni e oltre 115 miliardi per il BTP Green.

L’operazione ha visto la partecipazione di circa 390 investitori per il BTP a sette anni e 360 per il BTP Green. È stata significativa la presenza di investitori Esg (Environmental, Social and Governance), che hanno acquistato circa il 55% del collocamento del titolo Green, in linea con la prima emissione effettuata a gennaio 2025.

I gestori di fondi hanno sottoscritto il 35,7% dell’emissione del BTP a sette anni, mentre per il BTP Green la loro quota è stata del 47%. Le banche hanno preso parte con un 32,2% per il titolo settennale e un 21,4% per il titolo Green.

Gli investitori orientati a un orizzonte di investimento a lungo termine hanno acquisito il 27,6% del BTP a sette anni (di cui l’11,1% destinato a fondi pensione e assicurazioni e il 18,5% a banche centrali e istituzioni governative) e il 26,8% per il titolo Green (con il 13,7% di fondi pensione e assicurazioni e il 13,1% a banche centrali e istituzioni governative). Gli hedge fund hanno ricevuto il 2,4% del titolo a sette anni e il 4,6% del BTP Green, mentre una parte residuale è stata acquisita da altre categorie di investitori.

I due collocamenti hanno dimostrato una partecipazione molto diversificata in termini di origine degli investitori, con oltre 40 paesi coinvolti per entrambi i titoli e un notevole interesse da parte di investitori internazionali. Infatti, la quota investita dagli investitori esteri è stata dell’78,8% per il titolo a sette anni e dell’84,1% per il BTP Green, mentre gli investitori domestici hanno sottoscritto rispettivamente il 21,2% e il 15,9%.

Tra gli investitori esteri, una porzione significativa dei collocamenti proviene dall’Europa, in particolare dal Regno Unito (22,6% per il sette anni e 37,3% per il BTP Green), dai paesi scandinavi (rispettivamente 10,5% e 14,5%), dalla Penisola Iberica (9,2% e 9,5%), e da Germania, Austria e Svizzera (5% per entrambi i titoli). Anche la Francia ha partecipato con il 4,8% per il settennale e il 4,5% per il Green, insieme a molte altre nazioni europee (7% per il sette anni e 3,3% per il BTP Green).

In Medio Oriente, gli investimenti hanno raggiunto il 6,1% e il 5,7% rispettivamente per il titolo a sette anni e per il BTP Green. Gli investitori nordamericani hanno sottoscritto il 7,1% del titolo a 7 anni e il 3,6% del BTP Green, mentre i paesi asiatici hanno ricevuto una quota del 6,5% e dello 0,7%.

L’assegnazione è stata realizzata attraverso la creazione di un sindacato formato da sei gestori principali: Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Morgan Stanley Europe e NatWest Markets, mentre gli altri specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell’operazione.

Giovanni Lombardi Stronati