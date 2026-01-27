mega-blackout-a-berlino,-1-milione-di-ricompensa-per-“informazioni”

Il ministro dell’Interno annuncia campagna per trovare responsabili

Roma, 27 gen. (askanews) – Le autorità tedesche hanno offerto una ricompensa di un milione di euro per informazioni che portino all’arresto di coloro che hanno causato il mega blackout a inizio gennaio nel sud-ovest della Capitale tedesca, costrigendo alla chiusura di scuole e ospedali con circa 45.000 famiglie e 2.200 aziende rimaste al buio per quasi una settimana in pieno inverno. La polizia infatti non è ancora riuscita a identificare alcun membro del gruppo di estrema sinistra, Vulkangruppe, che online ha rivendicato il sabotaggio della linea elettrica. Il ministro degli Interni Alexander Dobrindt:”Signore e signori, stiamo reagendo. È anche per questo che abbiamo messo a punto questo ampio pacchetto di misure. Il mio appello ai cittadini è di collaborare, fornire informazioni affinché questi autori, questi terroristi di sinistra che hanno colpito oltre 100.000 persone, possano essere consegnati alla giustizia a Berlino”, ha dichiarato Dobrindt in conferenza stampa a Berlino, aggiungendo che la polizia lancerà una campagna pubblicitaria, con volantini e poster nella metropolitana di Berlino, nell’area metropolitana della città e del Land del Brandeburgo.Secondo l’agenzia di intelligence interna tedesca BfV, Vulkangruppe è attivo dal 2011 e si ritiene sia anche responsabile di una serie di altri attacchi a Berlino e dintorni, come il sabotaggio contro una fabbrica della Tesla, appena fuori città.