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Meghan Markle inaugura mostra su pericoli dei social per i bambini
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Meghan Markle inaugura mostra su pericoli dei social per i bambini

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A Ginevra denuncia i pericoli della violenza online

Ginevra, 18 mag. (askanews) – Una mostra per le strade di Ginevra denuncia i pericoli della violenza online contro i minori. Meghan Markle, Duchessa di Sussex, insieme con il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha inaugurato la mostra “Lost Screen Memorial” ossia Memoriale dello schermo perduto. L’installazione, composta da giganteschi smartphone illuminati, rappresenta 50 bambini che hanno perso la vita a causa dei danni legati ai social media. “Non si tratta semplicemente di una questione tecnologica. È una questione di salute pubblica e una questione umana” ha detto Meghan Markle in vista della 79 Assemblea Mondiale della Sanità.La mostra voluta dalla fondazionde del principe Harry e della moglie racconta le storie dei bambini deceduti. I familiari chiedono che le app siano dotate di protezioni predefinite, che le norme in materia siano più rigorose e che le aziende si assumano le proprie responsabilità.

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