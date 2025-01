Meghan Markle torna su Instagram con un video girato dal principe Harry

ROMA – Con l’arrivo del 2025, Meghan Markle si riavvicina ai suoi fan con un nuovo profilo Instagram. È apparso sulla piattaforma a Capodanno. Nickname: semplicemente Meghan. La specifica arriva nella bio: Duchessa di Sussex.

L’ex attrice ha inaugurato l’account con un video girato, secondo quanto scritto da People, dal principe Harry. Una clip in bianco e nero che la vede correre felice sulla spiaggia vicina alla loro casa di Montecito, in California, per poi imprimere sulla sabbia il numero 2025. Il profilo è seguito già da oltre 695mila followers, un numero che è destinato a crescere.

Secondo quanto rivela ancora il sito, la duchessa è felice di tornare sui social, di riconnettersi con la community che la segue da ogni parte del mondo e di poter condividere con loro i suoi progetti personali. Nella foto di profilo, la mamma di Archie e Lilibet Diana appare sorridente in uno scatto in bianco e nero. Stesso filtro usato per la clip.

Meghan mancava da Instagram da marzo 2020: data dell’ultimo post condiviso insieme al marito Harry sul profilo ufficiale @Sussexroyal. L’account è stato abbandonato dopo il passo indietro della coppia come membri senior della Corona. La pagina è rimasta attiva, ma da allora non è stata più aggiornata. Tutte le comunicazioni dei Sussex sono state pubblicate sul sito della loro fondazione: Archwell Foundation.

Nel 2022, durante un’intervista rilasciata a The Cut, però, Meghan aveva espresso il desiderio di tornare su Instagram. Ora lo ha realizzato.

