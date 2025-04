meghan-usa-il-titolo-di-‘sua-altezza-reale’:-violato-l’accordo-con-la-regina-elisabetta

(Adnkronos) – Meghan Markle ha usato il titolo di ‘Sua Altezza Reale’, violando l’accordo stipulato con la defunta Regina Elisabetta nell’ambito delle condizioni della ‘Megxit’. La duchessa – scrive l’Express – ha inviato un cesto regalo a un presentatore di podcast, includendo un biglietto con la scritta: “Con i complimenti di Sua Altezza Reale, la Duchessa del Sussex”.

Meghan è stata ospite della prima intervista podcast nel programma di Jamie Kern Lima, fondatrice di It Cosmetics. Durante la conversazione, ha rivelato dettagli sui suoi figli e discusso della sua ultima iniziativa imprenditoriale, ‘As Ever’.

La decisione del principe Harry e Meghan di rinunciare ai titoli di ‘Sua Altezza Reale’ è stata sancita dal cosiddetto ‘Sandringham Summit’, noto anche come ‘Megxit’. Questa riunione cruciale si è tenuta il 13 gennaio 2020 nella tenuta di Sandringham della Regina Elisabetta II nel Norfolk, in Inghilterra. Il ‘vertice’ riunì i membri chiave della famiglia reale – la regina Elisabetta II, il principe Carlo, il principe William e il principe Harry – per discutere della decisione dei Sussex di dimettersi dai loro incarichi reali. Meghan Markle partecipò ai colloqui in remoto dal Canada, dove risiedeva con il figlio Archie.

Kate Middleton e Camilla, allora duchessa di Cornovaglia, non parteciparono al vertice, riservato ai membri principali della famiglia. Fu durante questo meeting che fu deciso che Harry e Meghan non avrebbero più usato il titolo di ‘Sua Altezza Reale’, a partire dalla primavera del 2020, ovvero da quando non sarebbero più stati membri attivi della Famiglia Reale.

Un portavoce dell’ufficio del principe Harry e Meghan ha risposto all’articolo dell’Express affermando che “Harry e Meghan mantengono i loro titoli di Sua Altezza Reale; tuttavia, per accordo, non li utilizzano per scopi commerciali. Sebbene non usino pubblicamente ‘Sua Altezza Reale’, si è trattato di un favore personale e i loro titoli rimangono. Questo contesto dovrebbe essere accuratamente riportato nei servizi giornalistici”.