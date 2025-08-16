meghnagi:-pd-pieno-di-antisemiti.-bonaccini:-indignato-da-parole-vergognose

Roma, 16 ago. (askanews) – “Le parole del presidente della Comunità Ebraica di Milano sono semplicemente vergognose e le respingo indignato”. Lo ha scritto Stefano Bonaccini , europarlamentare e presidente del Partito democratico, rilanciando sui suoi canali social un brano di una recente intervista nella quale Walker Meghnagi, tra le altre cose, afferma: “Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni a noi ebrei sparerebbero in strada. Il Pd è pieno di antisemiti”.

“Ps segnalo a Meghnagi – ha aggiunto Bonaccini – che sono presidente nazionale del Partito democratico. E da presidente dell’Emilia-Romagna (di cui Schlein è stata vicepresidente) ho fatto approvare la legge regionale sulla memoria del ‘900, che in particolare sostiene e promuove progetti di memoria sulla Shoah, sulle leggi razziali e sulla lotta di Liberazione dalla follia nazifascista. Così come abbiamo contribuito ad aprire il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, a Ferrara. Così come insieme a tantissimi amministratori del Pd e del centrosinistra abbiamo promosso e sostenuto i cosiddetti ‘viaggi della memoria’ che ancora oggi, ogni anno, consentono a migliaia e migliaia di studenti di conoscere e vedere coi propri occhi cosa siano stati Auschwitz, Mathausen o Dachau”, ha concluso il presidente dem.