“megl-si-te-ne-vai”-è-il-nuovo-singolo-di-rue-diego

Il giovane rapper napoletano: racconto la realtà

Milano, 6 mag. (askanews) – Si intitola “Megl si te ne vai” (prodotto da Davide Zazzaro per Italia Concerti, in licenza Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Rue Diego, uno dei più giovani talenti partenopei, del complesso delle Vele di Scampia, origine che gli vale il soprannome di “Principino delle Vele”, che grazie alla sua musica sta attirando l’attenzione del pubblico e dei più grandi artisti della scena urban italiana. Il 10 maggio è pronto a tornare con “Megl si te ne vai”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Da oggi il singolo è in pre-save a questo link: https://epic.lnk.to/MeglSiTeNeVai

Attraverso barre provocatorie e dirette, in “Megl si te ne vai”Rue Diego mette a nudo un’altra faccia della strada, accompagnato dalla produzione di Ceru167, le cui basi si rivelano per l’artista il tappeto musicale perfetto su cui rappare, grazie ad atmosfere ipnotiche e oscure.

Con queste parole Rue Diego descrive il suo nuovo brano: “Megl si te ne vai” è uno dei singoli in cui ho tirato fuori la vera 167, la vera realtà. Sono figlio del mio quartiere, figlio di ogni pezzo di storia, noi possiamo raccontarla. Il pezzo è nato in studio con mio fratello Ceru, è quasi un anno che io e lui lavoriamo insieme per creare più brani possibili.

“Megl si te ne vai” è la traccia più appropriata per un nuovo inizio e spero che trasmetta a chi l’ascolterà ciò che ha trasmesso a me e al mio team quando l’abbiamo ascoltata. Mi auguro che scateni nel pubblico la fame di vincere, il desiderio di combattere le paure a viso scoperto, la voglia di mettersi in gioco veramente.

Siamo qui per dimostrare a tutti che, anche per chi è nato nei peggiori quartieri, un briciolo di speranza c’è sempre. Rue Diego è tra i giovani rapper emergenti in grado di raccontare la verità e le difficoltà che si vivono in determinati quartieri, luoghi dove è possibile incontrare situazioni di disagio, ma in cui forte è anche il desiderio di aiutare le persone che sono più in difficoltà. Nei suoi testi, infatti, l’artista traccia i contorni della sua storia e di quella di chi gli vive accanto, a cui è legato da rapporto fraterno.

Nei suoi brani parla di fame, sofferenza, vita di strada: elementi che, nel corso del tempo, hanno fatto parte delle sue esperienze e di quelle dei ragazzi dello stesso quartiere, un contesto talvolta difficile, che spinge però a sperare in un futuro migliore. La voce di Rue Diego esprime tutto ciò che ha dovuto affrontare, insieme alla voglia di riscatto che, solo chi ha vissuto davvero la strada, può capire del tutto. Quella forza motrice che porta a rompere gli schermi.

Rue Diego pubblica a settembre 2021 il suo primo singolo “Guai”, grazie al quale cattura subito l’attenzione di pubblico, addetti ai lavori e artisti, tra cui Geolier, che a gennaio 2022, in un post di Esse Magazine, lo definisce un ragazzo che riesce a trasformare in musica, in maniera semplice, quello che vede intorno a lui attraverso un racconto real, crudo, efficace. A giugno 2022 Skugnizz lo coinvolge nel suo progetto d’esordio: il brano “167”, che vede anche la partecipazione di LilTony e Reynar Blume, una collaborazione in cui Napoli, Milano e Frosinone si uniscono per dimostrare quanto la fame di riscatto accomuni le giovani generazioni.

Drop by drop, Rue Diego continua ad affermare la sua credibilità nel panorama rap italiano, tanto che il 7 ottobre 2023 si esibisce sul palco del Red Bull 64 Bars Live, svoltosi per la sua seconda edizione in Piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Vele di Scampia a Napoli. Un evento fuori dagli schemi, che lo vede al fianco di artisti del calibro di Lazza, Luchè, Miles, Noyz Narcos, Rose Villain e Marracash, partecipando ad un live mai visto prima.