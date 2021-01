Mei presenta il programma per la Fidal “Ripartire dal territorio”

Ripartire dal territorio per rilanciare l’atletica nel segno della meritocrazia. È questo l’obiettivo di Stefano Mei, candidato alla presidenza Fidal con il gruppo ‘Orgoglio del riscatto’, nella presentazione del suo programma in vista delle elezioni del prossimo 31 gennaio per il 2021-2024. “Abbiamo pensato di chiamare questo progetto Orizzonte Atletica 2021-2028 perché non possiamo prendere in giro la gente: un programma di questo genere deve avere per forza un sviluppo nel doppio quadriennio – sottolinea – anche perché fino a settembre la situazione dovrà essere concentrata sulle Olimpiadi, la macchina federale avrà un momento di sospensione per consentire ai nostri atleti di andare ai Giochi nel miglior modo possibile.

