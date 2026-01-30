melania-presenta-il-film-con-donald-trump:-passerella-e-polemiche

Alla prima del docufilm “Melania” il presidente Usa parla di Iran

Roma, 30 gen. (askanews) – Melania Trump arriva con il marito Donald sul red carpet del Trump-Kennedy Center di Washington, recentemente ribattezzato con il cognome del presidente degli Stati Uniti, per la prima del suo film “Melania”, in cui dice: “Vedrete tutta la mia vita, tante emozioni”.Racconta i venti giorni che precedono l’Inaugurazione Presidenziale del 2025, visti attraverso il sguardo, ma già fa discutere per il maxi-finanziamento di Amazon per produrlo e per il regista Brett Ratner, finito nel mirino del movimento MeToo e accusato da alcune donne di molestie.”Mio marito? Non è stato coinvolto nel progetto – afferma la First Lady – qui c’è la mia vita, lo vedrete quando viaggiamo, trascorriamo del tempo insieme quando lavoro, ma è più focalizzato sul mio lavoro che sul suo”.La premiere però è diventata anche una passerella per Trump che, intervistato dai giornalisti, ha parlato tra le altre cose dell’Iran:”Ho avuto recenti contatti con l’Iran…. Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che salpano per l’Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle. Agli iraniani ho detto due cose: numero uno, niente nucleare, e numero due, smettete di uccidere i manifestanti. Li stanno uccidendo a migliaia”.All’anteprima era presente tra gli altri Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente.”Penso che lui – ha detto riferendosi al presidente – faccia affidamento sulle opinioni e il sostegno della moglie. È molto preziosa per lui. Melania – ha aggiunto – è una donna molto brillante e una grande persona, le interessa aiutare le persone”.