giovedì, 9 Aprile , 26

Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop

(Adnkronos) - E' morto oggi, giovedì 9 aprile,...

Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha...

Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney: “I suoi film sono crimini di guerra”

(Adnkronos) - È botta e risposta tra la...

A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: “Sono fake news”

(Adnkronos) - La possibilità di vedere a Roma...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMelania Trump: "Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald"
melania-trump:-“nessun-rapporto-con-epstein,-non-mi-ha-presentato-a-donald”
Melania Trump: “Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Melania Trump: “Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – “Non ho mai avuto nessun rapporto con Jeffrey Epstein. Non mi ha presentato lui a Donald Trump”. La first lady Melania Trump ha negato qualsiasi coinvolgimento negli abusi commessi dal finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. ”Non ho avuto alcun rapporto con Epstein” e ”non sono mai stata vittima di Epstein”, ha dichiarato la moglie del presidente degli Stati Uniti alla stampa. ”Non sono stata presentata a Donald Trump da Epstein”, ha aggiunto la First lady precisando che ”non ero a conoscenza delle attività illegali di Epstein”. 

 

“Le menzogne che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi stesso”, ha dichiarato la First lady. “Le persone che mentono sul mio conto sono prive di etica, umiltà e rispetto”, ha aggiunto. “Per anni, numerose immagini e dichiarazioni false su Epstein e su di me sono circolate sui social media. Fate attenzione a ciò in cui credete. Queste immagini e storie sono completamente false”, ha continuato la First Lady. “Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo. Non vi ho partecipato”, ha dichiarato Melania dopo che sono state diffuse foto che la ritraevano insieme a Donald Trump e a Epstein a feste dell’alta società newyorkese. 

“Non sono mai stata legalmente accusata o condannata per alcun reato legato al traffico sessuale, agli abusi sui minori e ad altri comportamenti ripugnanti di Epstein”, ha aggiunto, esortando il Congresso a tenere un’udienza pubblica per le vittime del finanziere al fine di “dare loro l’opportunità di testimoniare sotto giuramento”. 

Previous article
Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel)
Next article
Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop

(Adnkronos) - E' morto oggi, giovedì 9 aprile, in mattinata in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell’hip hop e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney: “I suoi film sono crimini di guerra”

(Adnkronos) - È botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva accusato Donald Trump di contemplare "un crimine di guerra"...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: “Sono fake news”

(Adnkronos) - La possibilità di vedere a Roma semafori che, oltre alle tre luci 'canoniche' presentano una quarta luce bianca per le auto a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.