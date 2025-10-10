melania-trump:-stabilito-un-“canale-di-comunicazione”-con-putin

Esprime speranza che la pace tra Russia e Ucraina arrivi presto

Milano, 10 ott. (askanews) – La first lady Usa Melania Trump ha affermato di aver stabilito un “canale di comunicazione” con il presidente russo Vladimir Putin sui bambini ucraini e di essere in trattative con lui per rimpatriare i bambini rimasti coinvolti nella guerra in Ucraina e che alcuni sono stati restituiti alle loro famiglie, mentre altri saranno presto riuniti. La first lady ha aggiunto che Putin aveva risposto alla sua lettera all’inizio di quest’anno e che rimane una linea di comunicazione aperta. Melania ha espresso la speranza che la pace tra Russia e Ucraina arrivi presto, cominciando proprio dal ritorno di questi bambini. “Molte cose sono successe da quando il Presidente Putin ha ricevuto la mia lettera lo scorso agosto. Mi ha risposto per iscritto, manifestando la sua disponibilità a interagire direttamente con me e illustrando i dettagli riguardanti i bambini ucraini residenti in Russia. Da allora, il presidente Putin e io abbiamo mantenuto un canale di comunicazione aperto riguardo al benessere di questi bambini”, ha detto.Il discorso, insolito per una First Lady, è stato annunciato sui suoi canali social senza specificare l’argomento in anticipo. Per capire l’eccezionalità basta ricordare quello che fece Jacqueline Kennedy nel 1963 dopo l’attentato mortale a Dallas per John Fitzgerald Kennedy. Melania ha inoltre menzionato l’uscita imminente di un documentario a lei dedicato.