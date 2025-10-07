martedì, 7 Ottobre , 25

Ecco l’ottobrata ma farà più caldo al Nord: temperature fino a 25 gradi, le previsioni

(Adnkronos) - Dopo i l freddo arrica l'ottobrata...

Taylor Swift e il no al Super Bowl: “Ecco perché ho rinunciato a esibirmi”

(Adnkronos) - Taylor Swift ha spiegato perché non...

LeBron James, oggi la sua “Second Decision”. Ipotesi ritiro

(Adnkronos) - Cresce l'attesa per "The Second Decision"...

Catturato a Foggia Leonardo Gesualdo, latitante della mafia pugliese ricercato da 5 anni

(Adnkronos) - Catturato all’alba di oggi, martedì 7...
Meloni: “7 ottobre tra le pagine più buie della storia”

(Adnkronos) – “Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

“Oggi – aggiunge la premier – rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze. La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza”.  

“L’anniversario di oggi cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra. Il Piano di pace presentato dal presidente Trump – che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici – offre una opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e avviare un processo verso un quadro di pace e di sicurezza in tutto il Medio Oriente”, sottolinea la premier che conclude: “Abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo. L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione, e continuerà a fare la propria parte”.  

