Meloni a 19 anni: “Mussolini? Un buon politico”. Il video fa il giro della rete

ROMA – “Io penso che Mussolini fosse un buon politico”. Giorgia Meloni dixit. Correva l’anno 1996 e quella che sarebbe diventata leader di Fratelli d’Italia nonché forte candidata a essere la prima presidente del Consiglio donna in Italia, così si esprimeva, intervistata dal telegiornale francese Soir 3.

In un servizio del telegiornale francese Soir3 Giorgia Meloni, all'epoca 19 yo, viene descritta come una militante molto attiva di Alleanza Nazionale che riprende idee neofasciste. Nell'intervista in francese, #Meloni spiega che #Mussolini è stato un buon politico per l'Italia.

A quei tempi, Meloni aveva 19 anni e faceva parte di Alleanza Nazionale. Nel video, ripescato dalla rete e subito diventato virale e commentatissimo sui social network e non solo, la giovane Giorgia spiega in un fluente francese: “Io penso che Mussolini fosse un buon politico. Tutto ciò che ha fatto, l’ha fatto per l’Italia. Non ci sono stati altri politici come lui negli ultimi 50 anni”.

Parole che per la rete cozzano con il video in tre lingue pubblicato nei giorni scorsi da Meloni per “rassicurare” l’Europa, in cui la leader di FdI tra le altre cose spiegava: “La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei”.

Quando Giorgia Meloni affermava che "#Mussolini è stato un buon politico". E la dittatura, le leggi razziali, la guerra, la distruzione del Paese: tutti elementi di buona politica?La fiamma di Salò arde ancora, il #25settembre spegniamola con il voto.

