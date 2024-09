Meloni a New York: il mio insegnante di inglese? Michael Jackson

E accenna una strofa di “Man in the mirror”

New York, 24 set. (askanews) – Giorgia Meloni da New York cita Michael Jackson e canta un accenno di “Man in the mirror” durante il discorso di ringraziamento per la consegna del premio “Global Citizen Award 2024″ dell’Atlantic Council, consegnatole da Elon Musk.”In breve, come diceva il mio professore di inglese, Michael Jackson, ‘Inizio con l’uomo allo specchio, gli chiedo di cambiare modi’, dobbiamo iniziare da noi stessi, sapere chi siamo veramente e rispettarlo, in modo da poter capire e rispettare anche gli altri”, ha detto.