meloni-a-niscemi,-sopralluogo-sulle-zone-colpite-e-riunione-operativa

Il sorvolo sulla frana con il capo della Protezione civile Ciciliano

Roma, 28 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si è recata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per fare un sopralluogo nell’area colpita dalla frana.La premier ha sorvolato in elicottero le zone flagellate dal maltempo insieme al capo della Protezione civile FabioCiciliano e con lui ha poi partecipato a una riunione operativa per fare il punto della situazione.Alla riunione hanno partecipato anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.Sono 1.500 i residenti che sono stati evacuati perché le loro abitazioni sono interessate dalla frana o a rischio.Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondi per i danni.