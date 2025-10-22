mercoledì, 22 Ottobre , 25

Meloni a Schlein: gravissime tue parole, danneggi l’Italia

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 22 ott. (askanews) – Le parole di Elly Schlein sulla democrazia a rischio sono “gravissime”, rischiano di produrre “macerie” perché danneggiano l’Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla Camera prima del Consiglio europeo. “Collega Provenzano, ho sentito dire una cosa abbastanza inesatta. Non ho accusato l’opposizione di essere peggiore di Hamas, ho detto che in parlamento vi siete rifiutati di sostenere il piano di pace gaza che poi è stato accettato persino da Hamas e che quindi la vostra posizione era stata più fondamentalista di quella di Hamas”.

Semmai, ha aggiunto la Meloni, “c’è qualcun altro che ha accostato il governo italiano ai terroristi. Il segretario del principale partito di opposizione ha affermato in un contesto internazionale che in Italia è a rischio la libertà e la democrazia perché governa l’estrema destra e ha subdolamente collegato queste affermazioni all’attentato a subito dal giornalista Sigfrido Ranucci”.

La premier ha insistito: “Dopo la Meloni complice dei morti in mare, dopo la Meloni complice di genocidio, abbiamo anche la Meloni complice – o mandante, spero che ce lo chiarisca la segretaria del Pd – dell’attentato a Ranucci”.

Ha attaccato la Meloni: “Penso che queste siano dichiarazioni gravissime, non perché sono gravi nei confronti del governo. Il tema non è andare all’estero e criticare il governo, non mi stupisce. Questa è un’altra cosa, è gettare ombre sulla qualità della sua democrazia, sul valore dei suoi cittadini, sulla maggioranza che i cittadini scelgono”.

“Non è secondario – ha sottolineato – immagino non sfugga a nessuno che in uno stato governato da pericolosi estremisti e attentatori si tende a non investire a non fare accordi commerciali. Un tentativo di gettare fango e ombre sull’Italia che l’Italia rischia di pagare. E io penso che questo non sia il modo corretto di rappresentare la propria nazione. Siamo tutti pagati per rappresentare al meglio la nostra nazione. Lo sapete benissimo che in Italia non è a rischio la democrazia, che non è vero che in Italia è a rischio la libertà. Perché lo andate a
raccontare all’estero? Non vi aiuterà a governare sulle macerie”.

