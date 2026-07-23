meloni-a-schlein:-“patto-di-non-belligeranza-sull’uso-dell’ia-in-campagna-elettorale?-ci-sto”

di Vittorio Di Mambro Rossetti e Nicoletta Di Placido

ROMA – Giorgia Meloni ci sta e apre al patto di non belligeranza, su un tema niente affatto simbolico, lanciato ieri da Elly Schlein, in un’intervista al Foglio. La segretaria del Partito democratico ha chiesto, rivolta a tutte le forze politiche, un impegno per “non usare l’intelligenza artificiale per attribuire agli avversari parole o fatti inventati”. Il presidente del Consiglio, scrive il Foglio, da tempo ha dimostrato di avere a cuore la battaglia. Nel maggio del 2026 definì i deepfake strumenti pericolosi perché capaci di “ingannare, manipolare e colpire chiunque”, concetto poi ribadito il due luglio al congresso della Uil. Il Foglio ha chiesto a Giorgia Meloni se condivide lo spirito del patto di non belligeranza chiesto da Schlein. Nessun dubbio. “È un tema che ho posto prima di tutti. Sono d’accordo”.

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La segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata sul Foglio dal direttore Claudio Cerasa, sull’IA ha, inoltre, condiviso “tutto ciò che ha detto Papa Leone XIV” e si è detta convinta che, con le giuste regole e la giusta prudenza, “l’Italia possa trovare delle chiavi giuste per costruire un percorso fatto di crescita, di produttività, di opportunità”.

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