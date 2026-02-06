meloni-a-vance:-“occidente-alla-base-del-futuro-da-costruire-insieme”

In Prefettura a Milano il vice-presidente Usa e Marco Rubio

Milano, 6 feb. (askanews) – Immagini dell’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepresidente Usa, J.D. Vance in Prefettura a Milano. Il numero due della Casa Bianca è arrivato giovedì in città in attesa di partecipare stasera, allo stadio di San Siro, alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.”Do il benvenuto al vice-presidente degli Stati Uniti d’America J.D.Vance e al segretario di Stato Marco Rubio che sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un’occasione ovviamente per confrontarci sulle nostre questioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali di rafforzamento della nostra cooperazione e anche su tanti dossier internazionali aperto”, ha esordito Meloni.”Ci siamo incontrati l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del nuovo papato di Papa Leone e oggi ci reincontriamo in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori, che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente che è alla base della nostra cooperazione, del futuro che vogliamo costruire insieme”, ha aggiunto Meloni.