venerdì, 6 Febbraio , 26

A Pistoia nuovo incontro ciclo ‘Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo’

(Adnkronos) - Proseguono gli incontri del ciclo 'Leggere,...

Chiude Pipeline & Gas Expo 2026, risultati positivi e grande partecipazione internazionale

(Adnkronos) - Sono oltre 2.000 le presenze qualificate...

Milano Cortina, Vonn ok nella prova di discesa: i risultati

(Adnkronos) - Lindsey Vonn in pista nella prova...

Bpco non controllata, Ue approva anticorpo monoclonale mepolizumab

(Adnkronos) - Gsk annuncia che la Commissione europea...
meloni-a-vance:-“occidente-alla-base-del-futuro-da-costruire-insieme”
Meloni a Vance: “Occidente alla base del futuro da costruire insieme”

Meloni a Vance: “Occidente alla base del futuro da costruire insieme”

Video NewsMeloni a Vance: "Occidente alla base del futuro da costruire insieme"
Redazione-web
Di Redazione-web

In Prefettura a Milano il vice-presidente Usa e Marco Rubio

Milano, 6 feb. (askanews) – Immagini dell’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepresidente Usa, J.D. Vance in Prefettura a Milano. Il numero due della Casa Bianca è arrivato giovedì in città in attesa di partecipare stasera, allo stadio di San Siro, alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.”Do il benvenuto al vice-presidente degli Stati Uniti d’America J.D.Vance e al segretario di Stato Marco Rubio che sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un’occasione ovviamente per confrontarci sulle nostre questioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali di rafforzamento della nostra cooperazione e anche su tanti dossier internazionali aperto”, ha esordito Meloni.”Ci siamo incontrati l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del nuovo papato di Papa Leone e oggi ci reincontriamo in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori, che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente che è alla base della nostra cooperazione, del futuro che vogliamo costruire insieme”, ha aggiunto Meloni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.