lunedì, 18 Agosto , 25

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

(Adnkronos) - "Con questo vestito stai benissimo". Volodymyr...

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

(Adnkronos) - Continuano a salire i casi di...

Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Via all'incontro tra Donald Trump e...

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

(Adnkronos) - Una "giornata importante" per "esplorare ogni...
meloni-a-washington:-italia-a-fianco-kiev,-non-ci-sono-soluzioni-facili
Meloni a Washington: Italia a fianco Kiev, non ci sono soluzioni facili

Meloni a Washington: Italia a fianco Kiev, non ci sono soluzioni facili

Video NewsMeloni a Washington: Italia a fianco Kiev, non ci sono soluzioni facili
Redazione-web
Di Redazione-web

“Chiamati per nostro contributo proposte diplomazia”

Washington, 18 ago. (askanews) – “L’Italia c’è come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo. Noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti Trump”, ha detto la premier Giorgia Meloni a Washington per il Vertice Trump-Zelensky con i Leader Ue, ma “non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace.”Siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate all’articolo 5 del trattato di Washington. Su questo bisogna costruire, bisogna lavorare, il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.