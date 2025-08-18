lunedì, 18 Agosto , 25

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

Gaza, fonti palestinesi: “Hamas accetta nuova proposta su cessate fuoco”

Gaza, colonnello Verdolini: “Lanciate 96 tonnellate di cibo”

Lecce, in moto durante il temporale: 42enne muore colpito da un fulmine

Meloni a Washington: per Ucraina spiragli di dialogo dopo tre anni

“Situazione di stallo sul campo grazie a Occidente”

Washington, 18 ago. (askanews) – “Penso sia una giornata importante, dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo, che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante un punto stampa a Washington dove si trova per il Vertice Trump-Zelensky con i Leader Ue.”Si aprono spiragli di dialogo perché c’è una situazione di stallo sul campo, costruita chiaramente dal coraggio degli ucraini, ma anche dal sostegno unito che che l’Occidente ha garantito in questi anni alla nazione aggredita – ha aggiunto – Ce lo dobbiamo ricordare perché l’unità dell’Occidente dal mio punto di vista è anche lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia”.

