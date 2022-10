Meloni: “Abbiamo un compito difficilissimo, dovremo dare il massimo”

ROMA – Quello che attende il nascente governo Meloni è un compito “difficilissimo”, perché le emergenze da affrontare sono tante, “ma non dobbiamo piangerci addosso perché se ci hanno votato si aspettano il massimo da noi e noi lo daremo”. Giorgia Meloni ringrazia l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia per l’impegno profuso in campagna elettorale, al tempo stesso ribadisce che “siamo a un punto di partenza, non di arrivo”.

All’esecutivo di FdI, riunito per circa tre ore in via della Scrofa, Meloni ha rivelato la “costante e correttissima” interlocuzione col governo uscente.

Meloni – racconta all’agenzia Dire chi era presente alla riunione – avrebbe spiegato il suo riserbo di questi giorni come “rispetto” per le procedure costituzionali e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, auspicando al tempo stesso che l’incarico “arrivi quanto prima”. Su questo punto ha rassicurato lo stato maggiore del partito: “Non c’è alcun dubbio che il centrodestra unito farà il mio nome”.

