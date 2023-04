Meloni: accelerare avvio di negoziati per adesione Ucraina alla Ue

Pace possibile ma non può essere resa. Italia continuerà a fare sua parte a 360 gradi

Roma, 26 apr. (askanews) – L’Italia sostiene le “legittime aspirazioni europee” dell’Ucraina e auspica l’accelerazione dell’iter per l’ingresso di Kiev nell’Ue. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, a margine della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione.

“Riconosciamo – ha detto Meloni – le legittime aspirazioni europee dell’Ucraina, le sosteniamo e crediamo che il futuro dell’Ucraina debba essere un futuro di sempre maggiore capacità di inserirsi nella dinamica e nelle istituzioni europee. L’Ucraina è un avamposto della sicurezza del continente e credo che il modo più intelligente per ringraziare l’Ucraina per quello che sta facendo sia accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europeee, possibilità che l’Italia ha sempre sostenuto. Peraltro voglio sottolineare gli sforzi enormi che Kiev ha fatto per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. Penso sia fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all’Ue”.

“Diamo sostegno anche al piano di pace in 10 punti: crediamo nella possibilità di soluzione diplomatica a patto che non si pensi che la soluzione del conflitto possa essere la resa di un paese aggredito, perchè sarebbe ingiusto e costituirebbe un mondo in cui diritto del più forte vince sul diritto e non conviene a nessuno. Alla pace si potrà arrivare solo quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili”, ha spiegato Meloni assicurando che “l’Italia continuerà a fare la sua parte a 360 gradi dal punto di vista politico, militare, umanitario e anche della ricostruzione”.

