meloni-ai-contingenti-militari:-siete-richiesti-e-apprezzati-ovunque

“Grazie a nome della vostra Madrepatria”

Roma, 22 dic. (askanews) – “Io sono qui stamattina, sotto Natale, per dire grazie a nome della vostra Madrepatria, cioè della famiglia che racchiude tutte le famiglie, che è l’Italia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove sta partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.I nostri militari sono “richiesti, apprezzati, invocati ovunque perché sappiamo combinare capacità e umanità, perché sappiamo combinare forza e amore, perché sappiamo come combattere, ma meglio di chiunque altro cosa si deve fare perché non si arriva a dover combattere”, ha aggiunto Meloni.