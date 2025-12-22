lunedì, 22 Dicembre , 25

Morto Gianni Melidoni, il decano dei cronisti sportivi: aveva 90 anni

(Adnkronos) - Morto a 90 anni Gianni Melidoni,...

Ascolti tv, vince ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’

(Adnkronos) - 'Chi Vuol Essere Milionario – Il...

Tim down oggi in tutta Italia, segnalati disservizi a rete fissa e mobile

(Adnkronos) - Tim down dalla mattinata di oggi,...

Da Ballando a Sanremo, le finaliste coconduttrici del festival? Tutte le ipotesi

(Adnkronos) - Carlo Conti pescherà dal podio di...
meloni-ai-contingenti-militari:-siete-richiesti-e-apprezzati-ovunque
Meloni ai contingenti militari: siete richiesti e apprezzati ovunque

Meloni ai contingenti militari: siete richiesti e apprezzati ovunque

Video NewsMeloni ai contingenti militari: siete richiesti e apprezzati ovunque
Redazione-web
Di Redazione-web

“Grazie a nome della vostra Madrepatria”

Roma, 22 dic. (askanews) – “Io sono qui stamattina, sotto Natale, per dire grazie a nome della vostra Madrepatria, cioè della famiglia che racchiude tutte le famiglie, che è l’Italia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove sta partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.I nostri militari sono “richiesti, apprezzati, invocati ovunque perché sappiamo combinare capacità e umanità, perché sappiamo combinare forza e amore, perché sappiamo come combattere, ma meglio di chiunque altro cosa si deve fare perché non si arriva a dover combattere”, ha aggiunto Meloni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.