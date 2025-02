Meloni al G7: per Ucraina pace giusta, garanzie da contesto euro-atlantico

La Premier al summit con Trump e i big dell’Occidente elogia resistenza Kiev e l’impegno euro-atlantico

Roma, 24 feb. (askanews) – L’obiettivo che l’Italia sostiene e a cui lavora insieme ai partner del G7 e a quelli europei ed occidentali, è di raggiungere una “pace giusta e duratura” in Ucraina, che si basa sulla definizione di “garanzie di sicurezza efficaci”, necessarie a prevenire futuri conflitti. E’ questa, secondo quanto si apprende, la linea ribadita dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della riunione in videoconferenza del G7, organizzata dalla Presidenza di turno canadese in occasione del terzo anniversario dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Alla riunione ha preso parte in apertura anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La premier, secondo quanto si apprende, ha anche confermato la convinzione che la sicurezza europea trovi “fondamento” nel “contesto euro-atlantico”.

Il summit, viene spiegato, ha permesso di ribadire il sostegno condiviso da tutti i partecipanti agli sforzi in corso per mettere fine ad un conflitto che ha provocato negli ultimi tre anni un numero inaccettabile di morti e di distruzione. E se oggi è possibile parlare di un’ipotesi di accordo, è stato evidenziato, è proprio grazie alla resistenza del popolo ucraino e al sostegno occidentale.