Meloni alla conferenza dei conservatori americani: “Trump non si allontanerà dall’Europa. In Ucrania sia una pace giusta”

ROMA – “L’Occidente non può esistere senza l’America e non può esistere nemmeno senza l’Europa”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in video collegamento con il Cpac (Conservative Political Action Conference), la convention dei conservatori americani in corso a Washington. “I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi europei, ma io lo conosco, scommetto che dimostreremo che si sbagliano”.

UCRAINA, “POPOLO LOTTA CONTRO BRUTALE AGGRESSIONE, PACE SIA GIUSTA”

“Un popolo orgoglioso lotta per la propria libertà contro la brutale aggressione. Dobbiamo continuare oggi a lavorare insieme per una pace giusta e duratura, che può essere costruita solo con il contributo di tutti”.

“NON CI VERGOGNIAMO DI QUELLO CHE SIAMO”

“Dobbiamo dirlo forte e chiaro a coloro che attaccano l’Occidente dall’esterno: noi non ci vergogneremo mai di quello che siamo. Affermiamo la nostra identità e lavoriamo per rafforzarla”.

“ITALIA STA MEGLIO, AUMENTANO ECONOMIA E LIBERTÀ”

“L’Italia sta meglio, l’occupazione a livelli record, l’economia cresce, il flusso degli immigrati si è ridotto del 60%. Stiamo facendo aumentare le libertà in tutti gli aspetti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it