venerdì, 21 Novembre , 25

Si finge donna per incassare la pensione della madre morta, 56enne denunciato

(Adnkronos) - Era conservato nel locale lavanderia e...

Bimbi allontanati da famiglia nel bosco a Chieti, Meloni sente Nordio

(Adnkronos) - La vicenda della famiglia anglo-australiana stabilitasi...

Virtus-Maccabi, corteo Pro Pal contro la squadra israeliana. Bologna blindata

(Adnkronos) - Circa 2.500 persone, tra cui numerosi...

Pace, Paglia: “Manca visione universale politica, assistiamo a balcanizzazione del mondo”

(Adnkronos) - “Siamo di fronte a uno scenario...
meloni-“allarmata”-da-caso-chieti-sente-nordio,-si-valuta-invio-ispettori
Meloni “allarmata” da caso Chieti sente Nordio, si valuta invio ispettori

Meloni “allarmata” da caso Chieti sente Nordio, si valuta invio ispettori

AttualitàMeloni "allarmata" da caso Chieti sente Nordio, si valuta invio ispettori
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 nov. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “allarmata” dalla decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila di spostare in una comunità educativa la mamma e i tre figli della famiglia che viveva in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, ha telefonato questo pomeriggio al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A quanto si apprende la premier si è presa a cuore il caso, si è raccomandata di tenerlo d’occhio e di essere aggiornata su ogni sviluppo. Inoltre Meloni ha chiesto al Guardasigilli “se ci sono presupposti” di valutare l’invio degli ispettori. A dare il “La” all’interessamento del governo è stato questa mattina il vicepremier Matteo Salvini e, a seguire, i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari con una interrogazione a Nordio. La premier si sarebbe raccomandata con il ministro che l’atto parlamentare leghista abbia una rapida risposta.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.