Meloni all’insediamento di Trump con una delegazione FdI. Grande assente Salvini

ROMA – Lunedì 20 gennaio la Premier Giorgia Meloni sarà a Washington per cerimonia d’insediamento alla Casa Bianca del Presidente americano Donald Trump. “Confermo l’invito e confermo che mi fa piacere esserci”, aveva detto in conferenza stampa alla Camera lo scorso 9 gennaio.

L’evento si aprirà con il giuramento del vicepresidente JD Vance, seguito da quello di Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America.

LA DELEGAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA DA TRUMP

Meloni, secondo quanto riporta il Corriere, non sarà da sola alla cerimonia: “ci sarà una folta delegazione di FdI. Oltre al capo delegazione FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, dovrebbero esserci altri due deputati di Fratelli d’Italia: il deputato Andrea Di Giuseppe, eletto per FdI negli Usa, vicino a Trump tanto da avere seguito la notte elettorale del 5 novembre in Florida. Ma anche Antonio Giordano, in qualità di segretario generale dei Conservatori”.

SALVINI NON ANDRÀ DA TRUMP PER FAR LUCE SULLA VICENDA FS

Grande assente il leader della Lega, Matteo Salvini. “La Lega parteciperà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump con Paolo Borchia (capodelegazione del partito al Parlamento europeo) che sarà a Washington insieme agli altri esponenti del gruppo dei Patrioti. Salvini ha scelto di rimanere in Italia alla luce di quanto sta emergendo sul fronte-ferrovie dopo l’esposto del gruppo Fs e la denuncia per attentato ai trasporti confermata in queste ore. Salvini confida di potersi recare negli Stati Uniti il prima possibile”, fa sapere la Lega.

