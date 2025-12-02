martedì, 2 Dicembre , 25

Europei vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

(Adnkronos) - L'azzurra Simona Quadarella conquista la medaglia...

Disobbedienza contro decreto sicurezza: denunciato per spaccio Filippo Blengino, segretario Radicali Italiani

(Adnkronos) - Il segretario dei Radicali Italiani, Filippo...

Caso Garlasco, mai sequestrato lo scontrino del parcheggio che scagiona Sempio

(Adnkronos) -  Lo scontrino del parcheggio di Vigevano...

Forte presenza istituzionale e valorizzazione delle imprese all’Assemblea Generale Alis

(Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina a...
Meloni arriva in Bahrein, in programma la cena con il re Al Khalifa

Parteciperà al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo

Roma, 2 dic. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla base aerea di Sakhir, a Manama, nel Regno del Bahrein, per prendere parte al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, in programma il 3 dicembre.Ad accogliere la premier e la delegazione italiana, il principe Ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa e l’ambasciatore d’Italia a Manama, Andrea Catalano.Poi Meloni si trasferirà presso lo Sakhir Palace, dove sarà ricevuta dal re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, per una cena privata in suo onore.

