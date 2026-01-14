mercoledì, 14 Gennaio , 26

Meloni arriva in Oman, prima tappa della missione in Asia

Incontrerà il sultano sua maestà Haitham bin Tarik, poi a Tokyo

Roma, 14 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto internazionale di Mascate per una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman, prima tappa della sua missione in Asia.All’aeroporto, premier e delegazione italiana sono stati ricevuti dal vice primo ministro della Difesa, H.H. Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, e dall’Ambasciatore d’Italia a Mascate, Pierluigi D’Elia.Presso la residenza reale Al Barakah Palace, Meloni terrà un incontro bilaterale con il sultano dell’Oman, sua maestà Haitham bin Tarik, durante il quale si discuteranno temi di cooperazione bilaterale e relazioni strategiche. Poi il sultano offrirà una cena ufficiale in onore della presidente del Consiglio.Dopo la visita in Oman, la delegazione italiana proseguirà il viaggio verso Tokyo, in Giappone.

