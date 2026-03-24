martedì, 24 Marzo , 26

Iran, l’ambasciatore Ferrara: “La diplomazia non è ancora finita”

(Adnkronos) - La diplomazia non è ancora finita....

Bridgerton, la stagione 5 è ufficiale: in un video i nuovi protagonisti

(Adnkronos) - È ufficiale. 'Bridgerton', la serie Netflix...

Grande Fratello, oggi la terza puntata: anticipazioni, nomination e incontri speciali

(Adnkronos) - Stasera, martedì 24 marzo, nuovo appuntamento...

‘Spare’ di Harry è il libro più letto… nei bagni di tutta la Gran Bretagna

(Adnkronos) - Il campionato di calcio o il...
HomePolitica“Meloni attenta”: minacce alla premier in strada a Bologna, insorge Fratelli d’Italia
“meloni-attenta”:-minacce-alla-premier-in-strada-a-bologna,-insorge-fratelli-d’italia
“Meloni attenta”: minacce alla premier in strada a Bologna, insorge Fratelli d’Italia
Politica

“Meloni attenta”: minacce alla premier in strada a Bologna, insorge Fratelli d’Italia

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

BOLOGNA – “Meloni attenta, a piazzale Loreto c’è ancora posto”. A segnalare questa scritta, apparsa in via Scipione dal Ferro a Bologna, è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, il deputato bolognese Galeazzo Bignami, che “oltre ad esprimere solidarietà alla presidente del Consiglio” auspica che “la sinistra, e in particolare l’amministrazione comunale, condanni con fermezza queste vili minacce, vincendo quell’ambiguità che troppo spesso ha caratterizzato le forze politiche che guidano oggi il Comune di Bologna”.

Sulla vicenda interviene anche il coordinatore cittadino di Fdi, Francesco Sassone, che da un lato stigmatizza la “scritta gravissima e di inaudita violenza contenente una minaccia di morte nei confronti della premier, alla quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”, e dall’altro afferma che “episodi come questo evidenziano un clima di odio che, purtroppo, trova terreno fertile in città. A Bologna- attacca Sassone- c’è troppa tolleranza verso chi semina violenza: si tratta di messaggi gravi che non vanno sottovalutati e ai quali deve essere prestata la massima attenzione”. Per questo l’esponente meloniano conclude augurandosi che “i responsabili vengano individuati” e auspicando “una condanna unanime da parte della politica nei confronti dei violenti”.

Di “episodio vergognoso e inaccettabile” parla anche l’europarlamentare bolognese di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, secondo cui “a Bologna è necessario mettere un punto a questo clima violento, che si sente evidentemente legittimato da una certa sinistra che predica democrazia ma poi finisce per tollerare messaggi simili. Chiediamo- conclude- che questa indegna scritta venga cancellata il prima possibile e che Lepore e la sinistra prendano immediatamente le distanze da quanto accaduto”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Ministero Ambiente fa squadra con Autorità di Bacino Distrettuali
Next article
AIFI, Private equity e Venture capital: deal in crescita, raccolta debole

POST RECENTI

Politica

Dl sicurezza, dalla Lega la proposta sul velo: “Stop a quello integrale per la tutela e l’integrazione”

ROMA - "Accertare l'identità di chi frequenta un luogo pubblico è il primo passo per tutelare la sicurezza dei cittadini. Per questo, vogliamo togliere ogni...
Politica

‘Premio Morrione’, in Rai presentati squadre finaliste e tutor

ROMA - Sono stati presentati oggi a Roma, nella Sala delle Conferenze della Rai, le finaliste, i finalisti e tutor della 15esima edizione del 'Premio...
Politica

FOTO | VIDEO | A Casa Glo arrivano orto sociale e fattoria didattica

NAPOLI - "Gestire un bene confiscato per un ente del terzo settore è una sfida. Oggi siamo qui per testimoniare che le sfide si possono...
Politica

Referendum, Crosetto: “Ha vinto la democrazia, ma la magistratura deve essere terza”

ROMA - "Ieri ha vinto la Costituzione, che attribuisce al Popolo le scelte più importanti. Ieri ha vinto la Democrazia, perché i votanti sono stati...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.