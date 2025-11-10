meloni:-azzeramento-garante-della-privacy-non-competenza-del-governo

lunedì, 10 Novembre , 25

Video NewsMeloni: azzeramento Garante della Privacy non competenza del governo
“Eletto in quota Pd-M5s, ridicolo accusare noi”

Roma, 10 nov. (askanews) – “L’Authority per la Privacy è eletta dal Parlamento, come governo non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerare l’Authority, è una decisione che semmai spetta al Collegio”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti all’Aeroporto di Fiumicino, dopo le inchieste di Report su possibili spese pazze, conflitti di interesse, favori lobbistici e interferenze politiche sulle decisioni che caraterizzerebbero l’Autorità di garanzia del diritto alla Privacy dei cittadini italiani.”Questo Garante per la Privacy è stato eletto durante il governo giallorosso, quindi Pd e M5s – ha aggiunto Meloni – il presidente è in quota Pd, dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo. Cioè se il M5s e il Pd non si fidano di chi hanno messo alla presidenza dell’Authority non se la possono prendere con me, forse dovevano scegliere meglio”.

