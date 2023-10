Meloni-Biden-Macron-Scholz-Sunak: l’Iran non estenda il conflitto. Hamas non offre nulla ai palestinesi

Così come “gruppi estremisti” non cerchino di sfruttare la situazione

Milano, 10 ott. (askanews) – “I nostri Paesi sostengono Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da queste atrocità. Chiediamo inoltre ad altri gruppi estremisti, o a qualsiasi Stato che possa cercare di trarre vantaggio dalla situazione, in particolare all’Iran, di non cercare di sfruttare questa situazione per altri scopi, né di estendere il conflitto oltre Gaza”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dopo la riunione telefonica di stasera tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dedicata alla crisi che si è aperta dopo l’attacco di Hamas ai danni dello Stato di Israele.

“Nei giorni scorsi i terroristi di Hamas hanno massacrato famiglie nelle loro case, oltre 200 giovani che partecipavano ad un festival musicale, e rapito donne anziane, bambini e intere famiglie, che ora sono tenuti in ostaggio, sotto lo sguardo inorridito di tutto il mondo” hanno sottolineato. “Nei prossimi giorni rimarremo uniti e coordinati, come alleati e amici dello Stato di Israele, per garantire che Israele sia in grado di difendersi e di creare le condizioni per un Medio Oriente pacifico e integrato” hanno continuato i leader occidentali.

“Riconosciamo tutti le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo pari misure di giustizia e libertà per israeliani e palestinesi. Ma non commettiamo errori: Hamas non rappresenta queste aspirazioni e non offre nulla al popolo “Affermiamo chiaramente che le azioni di Hamas non hanno alcuna giustificazione, alcuna legittimità e devono essere universalmente condannate. Niente, mai, giustifica il terrorismo” hanno aggiunto i leader occidentali.