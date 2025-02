Meloni: c’è chi spera che Trump si allontani da Ue, non succederà

“Europa ha commesso errori ma non è perduta”

Roma, 22 feb. (askanews) – “I nostri avversari sperano che il presidente Trump si allontani da noi. Ma conoscendolo come un leader forte ed efficace, scommetto che coloro che sperano nelle divisioni verranno smentiti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento alla Cpac di Washington.

“So che alcuni di voi potrebbero vedere l’Europa come distante o addirittura perduta – ha aggiunto – dico che non lo è. Sì, sono stati commessi degli errori. Le priorità sono state mal riposte, soprattutto a causa delle classi dirigenti e dei media mainstream che hanno importato e replicato nel vecchio continente”.

Quanto all’Italia, Meloni ha sottolineato il “legame profondo e indissolubile con gli Stati Uniti. Legame forgiato dalla storia e da valori condivisi, incarnato anche dai tantissimi americani di origine italiana, che da generazioni contribuiscono alla prosperità dell’America. A loro dico grazie, per essere eccezionali ambasciatori della passione, della creatività e del genio italiani”.