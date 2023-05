Meloni: “Cambieremo l’Italia, sarete di nuovo fieri”

ROMA – “Noi ci stiamo per sopravvivere: o questa nazione la cambiamo davvero o non c’è bisogno che stiamo al governo come hanno fatto tutti gli altri”. Lo dice Giorgia Meloni, durante un comizio a Brescia. “Vi prometto che quando avremo finito il nostro lavoro voi sarete di nuovo fieri di essere italiani”, aggiunge.

RIFORME, MELONI: “CHI DICE ‘NON SONO PRIORITÀ’ VI PRENDE IN GIRO”

“Vi diranno che non è una priorità fare la riforma costituzionale. Non vi fate prendere in giro. Hanno paura di una riforma che metta il potere di scelta dei cittadini al centro delle dinamiche. Vogliamo governo stabili scelti dai cittadini”. Lo dice Giorgia Meloni, parlando a un comizio a Brescia.

