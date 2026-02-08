domenica, 8 Febbraio , 26

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

(Adnkronos) - Identificato e fermato il presunto attentatore...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento...

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio,...

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

(Adnkronos) - Il Washington Post ha annunciato le...
meloni:-chi-manifesta-contro-le-olimpiadi-e-nemico-dell’italia
Meloni: chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia

Meloni: chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia

AttualitàMeloni: chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – “Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ‘contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire”. Così afferma in un post sui social la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. “Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”, aggiunge.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.