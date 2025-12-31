mercoledì, 31 Dicembre , 25

Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco, i fatti di cronaca del 2025

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di...

“Ripugnante chi nega la pace”, il testo integrale del discorso di Mattarella

(Adnkronos) - Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità....

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

(Adnkronos) - Un bambino di tre anni è...

“Grazie presidente”, le reazioni della politica al discorso di Mattarella

(Adnkronos) - "Grazie presidente". Dopo il discorso di...
meloni-chiama-mattarella:-“orgogliosi-della-nostra-storia”
Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMeloni chiama Mattarella: "Orgogliosi della nostra storia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Ne dà notizia una nota di Palazzo Chigi.  

Nel corso del colloquio, la presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Mattarella per aver posto l’accento sul significato profondo incarnato dall’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 2026. L’Italia si presenta a questo appuntamento – si legge nella nota – forte dell’autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani. Una Nazione orgogliosa della propria storia, forgiata nei successi e nelle difficoltà vissuti in questi decenni, che possiede gli strumenti e l’opportunità per guardare al futuro con ottimismo e speranza. 

La presidente Meloni ha richiamato le parole del Capo dello Stato e ha ribadito che l’Italia continuerà a fare tutto ciò che è possibile, ad ogni livello, affinché la pace possa al più presto tornare in Ucraina, in Medio Oriente e in tutte le aree del mondo dove la guerra ha preso il sopravvento e ha soppiantato il dialogo tra le Nazioni. Inoltre, la Presidente del Consiglio ha ringraziato il Presidente della Repubblica per lo sprone rivolto ai più giovani, che rappresentano il motore del cambiamento e nei confronti dei quali la cura e l’attenzione delle Istituzioni devono essere massime. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.