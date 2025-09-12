venerdì, 12 Settembre , 25

Sicurezza, efficienza e sostenibilità, le parole d’ordine di Gis 2025

(Adnkronos) - Sicurezza, efficienza e sostenibilità. Sono...

X Factor, siparietto tra Achille Lauro e la concorrente: “Mi stai mettendo nei casini?”

(Adnkronos) - Achille Lauro si è reso protagonista...

Usa, Fabbri: “Risposta altre potenze mostra calo influenza”

(Adnkronos) - A differenza di quello che capitava...

Eurovision, anche Irlanda minaccia il ritiro se partecipa Israele: l’annuncio della tv pubblica

(Adnkronos) - Prima il no della Slovenia e...
meloni:-“ci-accusavano-di-voler-spaccare-l’italia,-ma-al-sud-mai-cosi-tanti-occupati-dal-2004”
Meloni: “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma al Sud mai così tanti occupati dal 2004”

Meloni: “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma al Sud mai così tanti occupati dal 2004”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMeloni: "Ci accusavano di voler spaccare l'Italia, ma al Sud mai così tanti occupati dal 2004"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma la verità è che abbiamo scelto di credere nelle energie, nel talento e nella forza del Sud. Abbiamo avuto il coraggio di dire basta alla stagione dell’assistenzialismo, che per troppo tempo ha alimentato l’idea di un Mezzogiorno condannato a restare indietro. Abbiamo investito in infrastrutture, lavoro, merito. Lavoriamo per mettere il Sud in condizione di competere ad armi pari e di dimostrare, finalmente, tutto il suo valore”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando i dati Istat di oggi che, sostiene, “certificano il numero di occupati nel Mezzogiorno più alto mai registrato dal 2004. La strada è giusta, e continueremo a percorrerla, per costruire finalmente un’Italia nella quale tutti abbiano le stesse opportunità. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.