meloni:-con-hotspot-in-albania-nuova-fase-per-gestione-migranti

Shengjin (Albania), 5 giu. (askanews) – “Oggi, a sette mesi dalla firma dell’accordo, siamo qui per annunciare il completamento della prima struttura, quella in cui ci troviamo qui, a Shengjin. La struttura in cui ci troviamo assolverà le funzioni tipiche dei centri di prima accoglienza, gli hotspot, che esistono anche in Italia e sono dedicati ai migranti soccorsi e sbarcati”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la visita ai nuovi hotspot realizzati in Albania. “Al porto di Shengjin, come abbiamo già accennato, potranno sbarcare solo i migranti salvati in acque internazionali da navi italiane, mentre le persone vulnerabili, come minori, donne, anziani e persone fragili, non verranno portate in Albania”, ha aggiunto. “Vogliamo fare le cose bene anche perché se quello che abbiamo immaginato qui funzionerà, e funzionerà, allora avremo inaugurato una fase completamente nuova nella gestione del problema migratorio. L’accordo potrebbe essere replicabile in molti paesi. Potrebbe diventare un parte della soluzione strutturale per l’Unione europea”, ha concluso Meloni.