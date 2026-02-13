venerdì, 13 Febbraio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe

(Adnkronos) - La polizia francese ha sparato a...

Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c’è anche Eni

(Adnkronos) - Le autorità statunitensi hanno autorizzato cinque...

Serie A, Pisa-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. Oggi,...
meloni:-con-piano-mattei-rivoluzionato-modo-di-agire-in-africa
Meloni: con Piano Mattei rivoluzionato modo di agire in Africa

Meloni: con Piano Mattei rivoluzionato modo di agire in Africa

Video NewsMeloni: con Piano Mattei rivoluzionato modo di agire in Africa
Redazione-web
Di Redazione-web

“Scritta pagina nuova, modello fondato su fiducia e rispetto”

Addis Abeba, 13 feb. (askanews) – “Abbiamo la presunzione di credere che stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all’Africa e contemporaneamente di agire in Africa. Oggi il Piano Mattei è una realtà operativa e strutturata che genera risultati tangibili”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura del secondo vertice Italia-Africa che si tiene ad Addis Abeba.”Due anni fa, quando ho avuto l’onore di ospitarvi a Roma abbiamo assunto un impegno molto ambizioso, ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall’approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto i rapporti fra Africa, Europa, Occidente, e ha spesso impedito alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualità e potenzialità dei popoli africani”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.