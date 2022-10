ROMA – “Ore di apprensione per l’Ucraina. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine”. Anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, interviene sull’escalation delle ultime ore del conflitto tra Russia e Ucraina, con la capitale Kiev che è stata nuovamente colpita da attacchi aerei come non accadeva da giugno.

LEGGI ANCHE: Tornano le bombe su Kiev: ci sono morti e feriti

In una nota, la premier in pectore condanna le azioni del presidente russo, Vladimir Putin. Ecco le parole di Meloni: “Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà”. Nei giorni scorsi, la leader di FdI ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che l’ha ringraziata per il “pieno sostegno” e l’ha invitata a Kiev.

LEGGI ANCHE: Kiev colpita dalle bombe durante la diretta tv: il terrore del giornalista della Bbc

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Meloni condanna Putin: “Ogni missile sull’Ucraina isola ulteriormente la Russia” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento