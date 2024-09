Meloni contro le droghe sintetiche: “In Italia un Piano Nazione per combattere l’abuso deviato di Fentanyl e oppiodi”

ROMA – “Il governo italiano ha rafforzato il suo impegno nel contrasto alle droghe sintetiche, adottando uno specifico Piano Nazionale di Prevenzione contro l’abuso deviato di fentanyl e altri oppioidi sintetici”.

Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni intervenendo al vertice della Coalizione Globale contro la minaccia delle droghe sintetiche, su invito del presidente Usa Joe Biden.

“Abbiamo elaborato una strategia a tutto tondo concentrandoci su specifiche linee d’azione: informare le categorie a rischio e sensibilizzarle; procurarsi antidoti e standardizzare le procedure di laboratorio; rafforzare i controlli per tenere questa droga fuori dal territorio e impedirne l’uso non medico; monitorare il web e attivare i servizi di emergenza in caso di overdose”, ha aggiunto Meloni, secondo la quale “la prevenzione, in particolare la prevenzione precoce, resta il nostro punto di partenza. Insieme alla necessità di fare rete, perché solo facendo rete possiamo unire gli sforzi e incoraggiare il flusso di informazioni per proteggere la vita dei nostri cittadini”.

“FARNE USO NON E’ UN DIRITTO”

“Ci opponiamo all’uso di droghe e non crederemo mai che ci sia un diritto a farne uso. C’è invece il dovere di agire prima che queste sostanze possano causare danni irreparabili – ha aggiunto – Siamo certi della crescente necessità di trasmettere messaggi chiari: le droghe distruggono la vita delle persone; tutte le droghe sono dannose. E chi sostiene il contrario inganna le persone. Le istituzioni devono fare tutto il possibile per contrastare la produzione e il traffico di droghe, investire nella prevenzione e supportare chi si impegna in attività di cura e riabilitazione”, ha aggiunto.

