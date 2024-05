Meloni: “Crocefissi vanno tolti ma l’imam che fa propaganda jihadista all’Università va bene”

ROMA – “Mi auguro ancora di avere uno Stato italiano che fa rispettare le regole perché a casa nostra la propaganda jihadista non si può fare e quindi mi aspetto che ci sia qualche magistrato che si occupi di questa persona“. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4, commentando i fatti di Torino, dove l’imam ha pronunciato un sermone nei corridoi dell’Università a Torino. “Penso che sia il risultato di una cultura che ho combattuto e che combatto per la quale la laicità dello Stato intanto si deve applicare solamente contro la religione cattolica perché noi dobbiamo togliere i crocifissi dalle aule delle nostre scuole ma sia chiaro che se arriva un imam e si mette a inneggiare la Jihad dentro l’università quello va bene… Questo non è e non sarà mai il mio modello”.

