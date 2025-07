meloni-da-oggi-in-etiopia-per-un-summit-onu-sui-sistemi-alimentari

Roma, 27 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva oggi pomeriggio in Etiopia per co-presiedere, assieme al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali e alla vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed il terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari (UN Food System Summit Stocktaking Moment +4). Ad Addis Abeba sono attesi capi di Stato e di governo oltre a rappresentanti di organismi internazionali, rappresentanti della società civile, settore privato e mondo accademico.

Nella delegazione del presidente del Consiglio ci sono anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli.

Il Vertice si focalizzerà sulla valutazione dei progressi compiuti dall’ultimo Vertice sui Sistemi alimentari di Roma, sul rafforzamento degli impegni politici e sull’accelerazione degli investimenti pubblici e privati per garantire sistemi alimentari sostenibili, inclusivi e resilienti.

(SEGUE).Roma, 27 lug. (askanews) – La sessione di apertura del 28 luglio mattina sarà presieduta da Meloni assieme al primo ministro etiope e alla vicesegretaria Generale delle Nazioni Unite. L’avvio del Vertice Onu sarà preceduto, questa sera, da una cena offerta dal Primo Ministro della Repubblica Federale e Democratica d’Etiopia ai capi delegazione presso il Palazzo Nazionale di Addis Abeba. Nella capitale etiope, la premier avrà inoltre un bilaterale con il presidente della Commissione dell’Unione Africana Mohamoud Ali Youssouf, dopo l’incontro a Roma in occasione del Vertice “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent”.

La visita in Etiopia, la seconda di Meloni dopo quella di aprile 2023 – sottolineano fonti italiane – offrirà l’occasione per fare il punto con il primo ministro etiope Abiy sulle relazioni bilaterali, caratterizzate da un’ampia collaborazione politica, economica e di cooperazione e sui principali temi internazionali. L’Etiopia è uno dei principali partner dell’Italia nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Meloni e Abiy faranno una breve tappa a Jimma, nella regione dell’Oromia, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione delle strutture storiche della città e del progetto di risanamento ambientale del Lago Boye.

La visita in Etiopia offrirà, infine, alla presidente del Consiglio l’occasione per un incontro con operatori religiosi italiani attivi in Etiopia in numerosi progetti umanitari. Nel corso della visita saranno adottate intese nel campo della cooperazione allo sviluppo, con un nuovo programma triennale per il periodo 2026-2028.

