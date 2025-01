Meloni da Washington: “Buon lavoro a Trump, la collaborazione Italia-Usa ancora più forte”

ROMA – “Auguri di buon lavoro al presidente @realDonaldTrump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e USA, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.”L’Italia sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità”, aggiunge Meloni.

LA PREMIER NEI POSTI RIVERVATI AI LEADER DI STATO INSIEME AL PRESIDENTE MILEI

La premier, proprio per rappresentare concretamente l’impegno nelle relazioni bilaterali, ha partecipato, unica invitata tra i leader europei, alla giornata all’insediamento del neo presidente americano: ha prima preso parte alla messa di ‘benedizione’ alla chiesa episcopale di St John e poi al Campidoglio, a Capitol hill, per il giuramento, tra i posti riservati ai capi di Stato e di governo invitati da Trump, vicina all’amico Javier Milei. Proprio il presidente argentino, in serata, pubblica su X una foto che lo ritrae insieme alla premier italiana, colti in un momento festoso. Il commento che accompagna l’immagine è pieno di entusiasmo – e con una parola un po’ fuori dalle righe- “Viva la libertad carajo”

VIVA LA LIBERTAD CARAJO ! pic.twitter.com/RKx1LLCFOw— Javier Milei (@JMileiElecto) January 20, 2025

