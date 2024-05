meloni-d’oro-in-giappone:-una-coppia-venduta-all’asta-a-17.000-euro

E’ una tradizione per quelli prodotti a Yubari, in Hokkaido

Roma, 24 mag. (askanews) – Una coppia di meloni coltivati a Yubari, nell’Hokkaido, è stata venduta oggi per 3 milioni di yen (17.600 euro) alla prima asta della stagione a Sapporo. Lo riferisce oggi la rete televisiva lovale Hokkaido Broadcasting Corporation.

L’asta si è tenuta presso il Mercato Centrale all’Ingrosso della Città di Sapporo. L’acquirente è la Hokuyupack, una società di confezionamento e vendita di meloni di Yubari.

“Vogliamo rivitalizzare Yubari e speriamo che le persone in tutto il Giappone possano gustare questi dolci meloni”, ha dichiarato il presidente di Hokuyupack, Kiyomichi Noda.

I due costosi meloni di Yubari saranno distribuiti gratuitamente ai primi 200 clienti presso l’ufficio della sua azienda il primo e il 2 giugno.

Secondo la Cooperativa Agricola della Città di Yubari, quest’anno 89 coltivatori di meloni prevedono di spedire un totale di 3.219 tonnellate, con vendite previste intorno a 1,92 miliardi di yen (11,3 milioni di euro).

La cifra pagata oggi, pur salata, è lontana dal record assoluto, che fu stabilito nel 2019, quando una coppia di meloni fu battuta a 5 milioni di yen (quasi 30mila euro).